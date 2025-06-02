歐美關稅戰升溫 歐盟警告若無法達成協議7月中啟動反制

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-02 23:10

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根據《彭博》周一 (2 日) 報導，歐盟正準備與美國進行新一輪貿易談判，並警告若美國總統川普實施關稅威脅，可能會加快實施報復措施。川普最新威脅包括對所有進口鋼鐵和鋁課徵 50% 關稅。

歐盟貿易執委將於周三在巴黎與美國貿易代表會談，力拚在川普7月9日關稅期限前達成協議。(圖:Reuters/TPG)

負責歐盟貿易事務的歐盟執委會周一表示，對美國將鋼鐵關稅從原先規劃的 25% 提高至 50%「深感遺憾」，並稱此舉嚴重破壞了雙方解決貿易衝突的努力。

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歐盟貿易執委塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 將於周三在巴黎與美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 會談，歐盟執委會團隊也正前往華盛頓進行技術性談判。

歐盟執委會發言人吉爾 (Olof Gill) 指出：「若無法達成雙方都能接受的解決方案，現有和可能追加的歐盟反制措施，將在 7 月 14 日或必要時提前自動生效。歐盟執委會一直明確表示，隨時準備採取行動保護歐盟利益，維護我們的勞工、消費者和產業。」

歐盟正試圖在 7 月 9 日期限前加速與美國談判。川普表示將在該日期對歐盟幾乎所有進口商品課徵 50% 關稅。川普抨擊歐盟在貿易上不公平，並要求歐盟減少商品貿易順差，降低關稅與非關稅壁壘。

川普先前同意延後實施金屬關稅以及汽車和汽車零件關稅，以便進行談判。歐盟也同意暫緩自身的反制措施。

歐盟已批准對價值 210 億歐元 (240 億美元) 的美國商品課徵關稅，以回應川普的金屬關稅，這些措施可快速實施。目標鎖定政治敏感的美國各州，包括來自美國眾議院議長強森 (Mike Johnson) 家鄉路易斯安那州的大豆，還有其他農產品、家禽和機車等。

歐盟也正對價值 950 億歐元的美國產品擬定額外關稅清單。這些措施是回應川普的「對等」關稅與汽車關稅，將鎖定包括波音公司的飛機、美國產汽車和波本威士忌等。

儘管歐盟警告將進一步課徵關稅，但仍表達善意，強調會優先為談判留出空間，長期目標仍是降低關稅。

歐盟執委會的談判策略將重點放在半導體和藥品等關鍵產業，並致力解決關稅、非關稅貿易壁壘以及監管障礙等問題，同時推動法規簡化及解決監管障礙相關計畫。