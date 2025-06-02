歐美關稅戰升溫 歐盟警告若無法達成協議7月中啟動反制
鉅亨網編譯王貞懿
根據《彭博》周一 (2 日) 報導，歐盟正準備與美國進行新一輪貿易談判，並警告若美國總統川普實施關稅威脅，可能會加快實施報復措施。川普最新威脅包括對所有進口鋼鐵和鋁課徵 50% 關稅。
負責歐盟貿易事務的歐盟執委會周一表示，對美國將鋼鐵關稅從原先規劃的 25% 提高至 50%「深感遺憾」，並稱此舉嚴重破壞了雙方解決貿易衝突的努力。
歐盟貿易執委塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 將於周三在巴黎與美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 會談，歐盟執委會團隊也正前往華盛頓進行技術性談判。
歐盟執委會發言人吉爾 (Olof Gill) 指出：「若無法達成雙方都能接受的解決方案，現有和可能追加的歐盟反制措施，將在 7 月 14 日或必要時提前自動生效。歐盟執委會一直明確表示，隨時準備採取行動保護歐盟利益，維護我們的勞工、消費者和產業。」
歐盟正試圖在 7 月 9 日期限前加速與美國談判。川普表示將在該日期對歐盟幾乎所有進口商品課徵 50% 關稅。川普抨擊歐盟在貿易上不公平，並要求歐盟減少商品貿易順差，降低關稅與非關稅壁壘。
川普先前同意延後實施金屬關稅以及汽車和汽車零件關稅，以便進行談判。歐盟也同意暫緩自身的反制措施。
歐盟已批准對價值 210 億歐元 (240 億美元) 的美國商品課徵關稅，以回應川普的金屬關稅，這些措施可快速實施。目標鎖定政治敏感的美國各州，包括來自美國眾議院議長強森 (Mike Johnson) 家鄉路易斯安那州的大豆，還有其他農產品、家禽和機車等。
歐盟也正對價值 950 億歐元的美國產品擬定額外關稅清單。這些措施是回應川普的「對等」關稅與汽車關稅，將鎖定包括波音公司的飛機、美國產汽車和波本威士忌等。
儘管歐盟警告將進一步課徵關稅，但仍表達善意，強調會優先為談判留出空間，長期目標仍是降低關稅。
歐盟執委會的談判策略將重點放在半導體和藥品等關鍵產業，並致力解決關稅、非關稅貿易壁壘以及監管障礙等問題，同時推動法規簡化及解決監管障礙相關計畫。
據《彭博》上周的報導，塞夫柯維奇將鎖定那些已被美國課徵關稅或未來可能面臨課稅的產業。歐盟上周已向美國提案，建議在這些領域深化雙邊合作。
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