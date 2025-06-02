鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.67元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)提出目標價估值：中位數由4.49元上修至4.67元，調升幅度4.08%。其中最高估值5.37元，最低估值3.72元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予駿懋銀行集團評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀1位。
駿懋銀行集團今(2日)收盤價為4.205元。近5日股價下跌4.08%，標普指數上漲1.88%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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