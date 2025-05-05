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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.15元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.44元，最低估值0.34元，預估目標價為4.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.45)0.570.710.56
最低值0.34(0.31)0.450.50.56
平均值0.39(0.38)0.50.60.56
中位數0.39(0.38)0.50.60.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值262.96億288.43億311.50億291.54億
最低值236.57億257.35億267.90億291.54億
平均值247.94億269.05億284.88億291.54億
中位數241.77億264.36億281.42億291.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.410.360.380.32
營業收入437.51億577.86億293.29億682.92億743.90億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYG

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