鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.15元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.44元，最低估值0.34元，預估目標價為4.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.44(0.45)
|0.57
|0.71
|0.56
|最低值
|0.34(0.31)
|0.45
|0.5
|0.56
|平均值
|0.39(0.38)
|0.5
|0.6
|0.56
|中位數
|0.39(0.38)
|0.5
|0.6
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|262.96億
|288.43億
|311.50億
|291.54億
|最低值
|236.57億
|257.35億
|267.90億
|291.54億
|平均值
|247.94億
|269.05億
|284.88億
|291.54億
|中位數
|241.77億
|264.36億
|281.42億
|291.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|0.32
|營業收入
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
|743.90億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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