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鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.31元，幅度約3.8%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)提出目標價估值：中位數由4.15元上修至4.31元，調升幅度3.8%。其中最高估值5.37元，最低估值3.59元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予駿懋銀行集團評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀1位。

駿懋銀行集團今(22日)收盤價為4.2元。近5日股價上漲3.8%，標普指數下跌0.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LYG市場預估目標價

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