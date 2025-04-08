search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.44元，最低估值0.33元，預估目標價為4.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.44)0.580.710.56
最低值0.33(0.29)0.440.50.56
平均值0.38(0.37)0.490.580.56
中位數0.39(0.38)0.490.590.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值254.45億282.20億305.21億291.54億
最低值227.21億239.01億257.50億291.54億
平均值241.24億261.61億279.26億291.54億
中位數236.57億259.31億278.21億291.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.410.360.380.32
營業收入437.51億577.86億293.29億682.92億743.90億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYG

相關行情

台股首頁我要存股
駿懋銀行集團3.355-1.03%

延伸閱讀


Empty