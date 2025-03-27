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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至3.87元，幅度約5.57%

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)提出目標價估值：中位數由3.67元上修至3.87元，調升幅度5.57%。其中最高估值4.67元，最低估值3.08元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予駿懋銀行集團評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀1位。

駿懋銀行集團今(27日)收盤價為3.84元。近5日股價上漲5.57%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LYG市場預估目標價

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