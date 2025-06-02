鉅亨網編輯林羿君 2025-06-02 09:45

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聯準會（Fed）理事沃勒表示，今年關稅將成為通膨的主要推動因素，其影響可能在 2025 年下半年達到最大。

Fed理事沃勒：關稅對通膨的影響 將在下半年達到最大。(圖:shutterstock)

他表示，貿易政策前景仍存在相當大的不確定性，而強勁的經濟表現持續至 4 月，為 Fed 提供了觀察貿易局勢變化的時間窗口。

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沃勒指出，新的貿易壁壘短期內可能會推高物價。但這波通膨或許不會像 2020 年代初期那樣持續不退，原因是勞動市場緊俏和政府刺激措施已無法像過去那樣推動經濟。

他表示，降息的前景取決於兩方面：一是通膨是否放緩，二是關稅措施的實際影響是否落在預期區間的較低端。

沃勒表示，從貿易談判的進展來看，他的基本情境處於這兩種情境之間。他現在估計貨品進口的加權關稅為 15%。

因此，沃勒認為 Fed 有可能在今年降息，並非因為經濟疲弱，而是因為通膨已得到控制。