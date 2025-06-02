美國商務部長強調：關稅不會取消

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 09:30

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儘管美國聯邦法院裁定，川普政府對外徵收全面性關稅的行為超越總統職權，白宮高層官員仍於週日（1 日）公開聲明，表示關稅政策「不會消失」。

美國商務部長盧特尼克強調「關稅不會取消」。(圖:REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，美國商務部長霍華德 · 盧特尼克（Howard Lutnick）在《週日福斯新聞》中強調：「放心，關稅不會取消」。

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在美國地方法院裁定川普徵稅行動超越了其職權範圍後，聯邦上訴法院隨即批准暫時凍結該裁定的申請，為白宮爭取更多時間應對。

不過，這場關稅合法性的法律戰預料將持續數月，甚至可能最終進入美國最高法院審理。

川普自 4 月 2 日宣布「對等關稅」政策以來，已對全球市場帶來重大震盪。隨著相關訴訟進展，川普的貿易政策未來是否能持續，正面臨高度不確定性。全球投資人與企業也憂心此政策將進一步衝擊供應鏈穩定性與跨國貿易布局。

然而，川普的顧問堅稱，面對法律挑戰，關稅將繼續維持，或者政府將找到新的實施方式。

美國國家經濟委員會主任凱文 · 哈塞特（Kevin Hassett）在《ABC 新聞》採訪時表示：「我們非常有信心法院將支持這項政策，但即使結果不如預期，我們也有其他法律手段，持續推動公平貿易，」但他沒有具體說明具體途徑。

美國國家經濟委員會主任哈塞特有信心法院將支持關稅政策。(圖: REUTERS/TPG)

哈塞特指出：「所有這些你們的聽眾不想聽的法律，都是我們推進我們正在做的事情的替代途徑。」

此前，法院指出，川普政府所援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），並未授權總統對所有進口商品課徵普遍性關稅。川普當時宣稱，美國長期的龐大貿易逆差已構成「國家緊急狀態」，因此有必要採取緊急行動。

川普政府迅速對裁決提起上訴，聯邦上訴法院批准了他們的臨時中止請求。

目前尚不清楚美國最高法院最終將如何裁決川普的關稅，但外媒認為，保守派佔多數的最高法院並不一定會自動站在總統這邊。

白宮則辯稱，推翻川普關稅的法院裁決將削弱他與其他國家談判的籌碼。早先，盧特尼克曾表示：「一項縮小 IEEPA 範圍的裁決，將在所有利用經濟手段實現戰略效果的領域產生連鎖反應。」