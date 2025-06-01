烏克蘭拒出席俄羅斯伊斯坦堡和平談判！要求具體提案與停火前提

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 14:00

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烏克蘭政府拒絕立即承諾參加週一（2 日）伊斯坦堡的俄烏和平談判，理由是尚未收到俄羅斯的具體協議文件。雖然美國總統川普一再呼籲莫斯科與基輔合作達成協議，但基輔仍堅持談判必須有明確議程與充分準備。

澤倫斯基要求俄羅斯交出具體協議文件。(圖：Shutterstock)

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根據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基週五（30 日）在與土耳其外交部長會談後表示，俄羅斯正刻意讓談判無效，且至今仍未提供任何書面提案。

澤倫斯基強調：「要使會談有意義，其議程必須明確，談判必須準備充分。」

儘管俄羅斯提議於伊斯坦堡舉行第二輪會談，澤倫斯基尚未承諾出席。他表示與土耳其總統艾爾段通話時，已討論舉辦烏克蘭、俄羅斯、土耳其與美國四國領袖峰會的可能性，並重申「停火」是參與談判的基本條件。

曾訪問基輔的美國共和黨參議員 Lindsey Graham 指出，共和黨領導的美國參議院預計下週將推動一項針對俄羅斯的製裁法案。他直言俄羅斯總統普丁意圖拖延和平進程，稱下週的伊斯坦堡會議恐成為「俄羅斯政治表演」。

川普週五（30 日）表示，普丁和澤倫斯基都很固執。他指出，自己正努力促成停火，但俄羅斯卻持續空襲烏克蘭。然而，川普並未明言是否支持新制裁措施。

烏克蘭與俄羅斯立場仍南轅北轍

雖然俄烏兩國都試圖展現對川普和平努力的支持，但雙方立場仍南轅北轍。烏克蘭希望獲得更多美國軍事援助，而俄羅斯則期待川普放寬現有經濟制裁。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov ）表示，俄羅斯代表團將於週一（2 日）抵達伊斯坦堡參加談判，目前正草擬臨時停火條件。本輪代表團由普丁親信、幕僚梅金斯基率領。

據《路透》報導，普丁開出其中一項停戰條件是西方國家須書面保證北約不再東擴。美國特使凱洛格（Keith Kellogg）也表示，俄方對北約擴張的疑慮「合理」，並透露美方不希望烏克蘭加入北約。

土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）指出，若伊斯坦堡談判順利，將嘗試促成川普、普丁與澤倫斯基三方會晤。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，基輔需要提前了解俄羅斯的提議，以確保談判「具有實質和意義」。但他沒有明確說明如果基輔未收到俄羅斯文件會怎麼做，也沒有說明接收文件的最後期限。

西比哈指出，無論是 30 天、50 天或 100 天，基輔都希望在今年達成停火協議。