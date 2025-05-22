美國國務卿警告：如果俄烏和平協議沒進展 美方將對俄祭出新制裁

鉅亨網新聞中心 2025-05-22 08:21

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美國國務卿盧比歐周二（20 日）警告，如果俄烏和平協議沒有進展，美國將對俄羅斯實施新制裁。

盧比歐當天在美國參議院外交關係委員會做證時，被問到他是否會支持共和黨參議員格雷厄姆推動的對俄羅斯實施嚴厲新制裁的法案。該法案的目的是提高俄羅斯為戰爭提供資金的難度。

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「如果事實清楚表明俄羅斯對達成和平協議不感興趣，並且俄國想要繼續打仗，那麼很可能就會走到那一步（實施新制裁）。」 盧比歐稱。

此前一天，美國總統川普與俄羅斯總統普丁進行了兩個小時的電話交談，但雙方未能在解決烏克蘭戰爭問題上取得突破。

民主黨指責川普未能利用此次通話向普丁施壓，但盧比歐暗示，目前還不打算對俄實施新制裁。

他表示，川普認為：「如果我方現在就開始威脅制裁，俄羅斯就會停止談判。我方能夠與俄方對話，並促使俄方坐到談判桌前，這很有價值。」

他還否認華盛頓正在減少對基輔的軍事支持，稱美國的武器仍源源不斷流向烏克蘭。

盧比歐表示：「戰爭只有通過談判解決才能結束，重要的是，美國盡一切努力將雙方帶到談判桌前。川普想要做的是結束戰爭。」

不過，盧比歐的言論很難安撫美國盟友，他們對川普和普丁通話的成果感到失望，因為俄羅斯沒有在通話中作出立即停火的承諾。