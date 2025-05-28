立場重大轉變！德國總理、外長譴責以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-28 15:00

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德國外交部長瓦德福周二（27 日）對以色列發出未具體說明的制裁威脅，並表示德國不會出口任何可能被用來違反人道主義法的武器。

據《路透社》報導，瓦德福表示，德國傳統上支持以色列的立場不應被利用，並指出在大規模空襲以及食品與藥品都極度短缺的情況下，加薩局勢已變得「不堪負荷」。

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「我方堅定打擊反猶主義，也全力支持以色列的生存權與國家安全，但絕不能被當作是加薩衝突和戰爭的工具。」瓦德福說。

德國總理梅爾茲周一也批評以色列在加薩的軍事行動，稱以色列給加薩平民帶來嚴重傷害，以方已經不能再拿打擊哈瑪斯當藉口。

據《路透社》報導，梅爾茲在接受電視採訪時說：「（以色列）對平民造成如此嚴重的傷害，尤其是最近幾天日益加劇，已不能再被辯解為打擊哈瑪斯的正當手段。」

梅爾茲還說：「當界限被跨越，當國際人道法被違反...... 那麼即使是德國總理也必須發聲。」