攜手17國領袖為巴西氣候峰會造勢 聯合國秘書長疾呼：逃脫「氣候地獄」全靠「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-24 11:00

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今年聯合國氣候峰會年底將在巴西舉行，聯合國秘書長古特雷斯與巴西總統魯拉周三 (23 日) 跟 17 國首腦舉行視訊高峰會先造勢，峰會以「氣候與公正轉型」為主題，聚焦全球氣候行動的深化與落實，吸引包括中國、歐盟、非洲聯盟、東協及小島嶼發展中國家參與，中國國家主席習近平也在開幕式上致辭。

此次峰會召開時間點恰逢《巴黎協定》簽署十周年及聯合國成立 80 周年，儘管國際社會在綠色低碳轉型上取得一定進展，但科學界仍警告，現行減排承諾仍不足以將全球升溫控制在攝氏 1.5 度內。

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古特雷斯在會上直言，「科學站在我們這邊，經濟格局已然轉變」，並強調再生能源革命不僅是應對氣候危機的必經之路，更是「逃離氣候地獄的途徑」。

古特雷斯還說，「清潔能源產業正蓬勃發展，在全球創造就業、提升競爭力並推動經濟增長」，並指再生能源價格大降為「實現能源主權和安全提供了最可靠的途徑，並結束了對價格波動劇烈且昂貴的化石燃料進口的依賴」。

他並指出，非洲雖坐擁全球 60% 的優質太陽能資源，但目前光電裝置容量僅佔全球 1.5%，再生能源投資佔比不到 2%，凸顯氣候融資機制的結構性失衡，也成為峰會討論的焦點議題。

古特雷斯敦促各國制定可靠的路線圖，到 2035 年前每年為發展中國家籌集 1.3 兆美元，今年將適應資金翻倍至 400 億美元，並增加對《聯合國氣候變遷框架公約》第二十八次締約方大會 (COP28) 設立的「應對損失和損害基金」的資助。

古特雷斯同時宣佈，聯合國將於 9 月舉行高級別會議，評估氣候行動計畫與融資落實情況。「正如今天的會議明確表示的那樣，我們絕不能、也絕不會在氣候行動上有絲毫鬆懈。」

中國國家主席習近平則在發言中說：「當前世界百年變局加速演進，人類社會走到新的十字路口。儘管個別大國熱衷於單邊主義、保護主義，對國際規則和國際秩序造成嚴重衝擊，但歷史總會在曲折中前進。 只要堅定信心，加強團結合作，就一定能衝破逆流，推動全球氣候治理和世界一切進步事業行穩致遠。」

習近平提出堅守多邊主義、深化國際合作、推動公正轉型、強化務實行動四點主張。他特別強調說：「人類與自然和諧共生是中國式現代化的鮮明特徵」，並重申中國將在年底峰會前宣布涵蓋全經濟範圍的 2035 年國家自主貢獻目標。

習近平這一表態被古特雷斯稱為「傳遞希望的強有力信號」，尤其值得注意的是，中國最新版 NDC 將首次囊括所有經濟部門和溫室氣體種類。

值得關注的是，中國在峰會前夕發布的《全球風能和太陽能潛力評估報告》顯示，透過技術創新和規模化應用，全球陸上風電和太陽能發電成本過去十年分別下滑 60% 和 85%，這為發展中國家跨越傳統能源路徑提供了技術可行性證明。