AI將掀白領大逃殺 五年內半數初階職位恐消失

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-29 13:00

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人工智慧 (AI) 的快速進展將對美國勞動市場造成前所未有的衝擊。Anthropic 執行長 Dario Amodei 警告，AI 可能在未來五年內導致全美多達一半的入門級白領工作消失，使失業率暴升至 20%。

Amodei 表示，許多勞工對即將發生的劇變仍毫無察覺，呼籲企業領袖與政府官員應正視 AI 對就業市場的實質威脅，而非繼續「粉飾太平」。

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他在接受《Axios》專訪時直言：「這聽起來瘋狂，但它真的會發生。」

他指出，AI 不僅將取代大量初階職務，還可能在未來短短幾年間改變整個白領職場樣貌，涵蓋科技、金融與法律等傳統專業領域。

他形容可能出現的情境包括「癌症被治癒、經濟年成長率達 10%、預算達成平衡，但同時有 20% 的人沒有工作。」

目前美國官方公布的全國失業率為 4.2%。若失業率攀升至 20%，將意味著數千萬人失業，對經濟與社會造成深遠影響。

AI 恐掀白領大逃殺 若失業率攀升至 20%，將意味著數千萬人失業 (圖片：shutterstock)

Anthropic 為目前人工智慧產業的領先業者之一，其開發的 AI 聊天機器人「Claude」被視為 OpenAI 旗下 ChatGPT 的競爭對手。該公司與 Google (GOOGL-US)、Meta (META-US) 及 OpenAI 等科技巨頭正在競相研發具備人類級認知能力的人工通用智慧 (AGI)。

除了 Amodei 之外，多位矽谷科技領袖近來也發出類似警訊。

Meta (META-US) 執行長馬克・祖克柏曾表示，2025 年起，AI 將具備與中階工程師相當的能力，能夠獨立完成撰寫程式碼等任務。Google 執行長皮查伊則在更早前指出，會計師、建築師與軟體工程師等知識型工作者將首當其衝，面臨 AI 取代風險。