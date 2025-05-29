從6月延至9月？市場重估聯準會降息節奏

鉅亨網新聞中心 2025-05-29 08:30

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美中暫時互降關稅，削弱市場對聯準會（Fed）迅速降息的預期。原先預估最快 6 月降息，現多數預測延至 9 月，部分機構甚至推遲至年底，全年降息次數也由 3 次降至 2 次。聯準會官員多次釋出「耐心觀望」訊號，強調通膨趨勢與政策不確定性仍待觀察。因此，未來通膨數據、就業表現及中美貿易談判進展，將成為 Fed 調整利率政策的關鍵指標。

關稅戰停火，聯準會靜待通膨與經濟訊號

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美國對中國進口商品關稅由 145% 降至 30%，中國報復性關稅也從 125% 降至 10%。為期 90 天的貿易戰停火協議，有效緩解進口物價上漲壓力，降低聯準會因關稅衝擊急於降息的必要性，讓貨幣政策得以保持彈性與觀察空間。

此外，儘管通膨數據回落，核心通膨仍高於目標。經濟學家認為，雖然美中暫時達成協議，但關稅水準仍處近 80 年高點、適用範圍更廣，對終端價格的影響可能延後反映，預估關稅效應恐自 5 月起逐步顯現，使核心通膨走勢仍存變數，須持續觀察消費端動態。近期 ISM 價格指數已顯示製造業與服務業售價回升，若通膨再次升溫，聯準會啟動降息的時點恐將進一步延後。唯有「超級核心 CPI」（排除住房的服務價格）持續走低，才意味通膨壓力真正受控。

鑑於市場仍充滿不確定性，聯準會官員傾向在更全面、具說服力的數據出現後再決定利率方向。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）認為，關稅可能同時推升通膨與失業，但目前尚難判斷其影響程度、持續時間與順序，加上貿易談判仍在進行、徵稅範圍未明，現在決策仍言之過早。

克里夫蘭分行行長貝絲 ‧ 哈瑪克（Beth Hammack）也指出，川普政府最新關稅及其他政策影響尚未明朗，且在 6 月利率會議前難有足夠新數據可供判斷，聯準會需更多時間觀察。儘管美國首季 GDP 年減 0.3%，市場多歸因於貿易政策扭曲，整體經濟與就業仍展現韌性，因此，目前貨幣政策應維持現狀，避免因政策不確定性而過早行動。

華爾街普遍認為，核心個人消費支出價格 (PCE) 指數持續下滑且消費顯著轉弱，聯準會才可能啟動降息循環。市場關注焦點將集中於非農就業、零售銷售、核心 PCE 等關鍵數據，以及中美貿易談判進展，聯準會須在經濟成長與壓制通膨之間審慎拿捏，投資人亦應密切留意各項領先指標走勢。

降息預期延後，市場轉向 9 月啟動

去年 12 月以來，聯準會持續將基準利率維持在 4.25% 至 4.50%。市場原預估聯準會將於 7 月前啟動降息，今年全年最多降息三次。然而，4 月就業數據強勁，且美中關稅戰暫時緩和，降低貿易衝擊與經濟衰退風險，強化聯準會按兵不動的正當性。多家投行已下修對 6 月降息的預期，市場目前普遍認為，全年僅可能降息兩次，首降時點延至 7 月或 9 月，甚至推遲至年底。

花旗將首次降息預期自 6 月延至 7 月，並預估至 2026 年初共降息五次、累計 125 個基點；高盛則認為降息將延至 12 月，預期將分三次、非連續調降利率；巴克萊則由原本 7 月、9 月各降 25 個基點，改為 2025 年僅降息一次，2026 年再分三次各降 25 個基點。

此外，CME FedWatch 工具顯示 (截至 5/19)，市場預期 6 月升息機率僅約 11.8%，7 月升至約 37.3%，9 月則大幅攀升至逾 70%。

三菱日聯金融集團（MUFG）美國主管岡卡爾夫斯（George Goncalves）認為，7 月是降息的理想時機，屆時美中關稅寬限期將屆滿，協議亦可能達成，且可趕在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會前出手。若延至 9 月，期間數據恐惡化，Fed 或被迫一次降息兩碼，延遲越久，未來所需調整幅度可能越大。

掌握利率方向，10Y 靈活避險與套利兼具

舉例來說，6 月核心個人消費支出價格（PCE）指數公布前，認為通膨將續降，聯準會（Fed）降息機率大增，在價格 4.50 賣出 10 口芝商所 10 年期殖利率期貨（10Y），每口合約價值 4,500 美元，總部位 45,000 美元。

若 PCE 數據如預期回落，殖利率下滑，10Y 價格跌至 4.30 時買回平倉，將實現價差獲利；反之，若通膨高於預期、殖利率反彈，於 4.70 買回則產生虧損。損益試算如下：