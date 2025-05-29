日本財長：將密切關注超長期利率走勢

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-29 17:10

‌



日本財務大臣加藤勝信表示，政府將密切關注超長期利率的走勢，同時妥善管理債務。

日本超長期債券殖利率近日出現大幅波動，加藤強調，政府將密切關注包括超長期國債在內的市場趨勢，同時努力實施適當的國債管理政策，並與市場參與者和投資者進行認真對話，以推進財政改革。

‌



他指出，日債發行目前穩步推進，沒有出現任何問題。

日本公債市場規模約 7.8 兆美元，過去殖利率低、流動性低，但 5 月 20 日一場災難性的債券拍賣，將日本債務推向全球金融討論的中心。這種波動發生在全球避險資產日益難尋之際，投資者也在評估美、日、中等主要經濟體的風險。

雖然美國法院裁定川普政府缺乏徵收全面關稅的權力，這可能暫停貿易戰，但貿易戰前景仍不明。日本作為負債最高的發達國家，其高達 260% 的債務佔 GDP 比例，是投資者考慮的因素之一。