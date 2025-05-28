特斯拉狂飆7%木頭姐照賣！提款千萬美元 轉抱輝達與AMD

鉅亨網新聞中心 2025-05-28 15:43

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方舟執行長 Cathie Wood 旗下方舟創新 ETFARK 創新 ETF(ARKK-US) ，週二出售了價值約 990 萬美元的特斯拉 (TSLA-US) 股票，並買進輝達 (NVDA-US) 及 AMD(AMD-US) 。些交易正值重大市場發展和策略轉變之際，吸引了投資人和分析師的注意。

方舟創新 ETF（ARKK）週二減持了 27,377 股的特斯拉股票。當天馬斯克在社群媒體上強調了他對特斯拉的新承諾，稱他現在正「全天候工作」。特斯拉股價當天飆漲 6.94%，至 362.89 美元。

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方舟也透過 ARKK 購買 21,504 股的輝達股票，並用另一檔基金 ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 加碼輝達 13,039 股，兩筆交易總計價值約 470 萬美元。

輝達即將發布第一季財報，該公司預計每股收益為 0.88 美元，營收為 435.4 億美元。在強勁的技術指標和對其收益報告的預期的推動下，輝達的股價在過去一個月上漲了 20.75%。

方舟投資的買入突顯出，儘管面臨地緣政治挑戰，該基金仍對輝達作為人工智慧技術領導者的地位充滿信心。