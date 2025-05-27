ARK木頭姐：醫療領域是AI最被低估的受益者

鉅亨網新聞中心 2025-05-27 15:50

‌



方舟投資（ARK Invest）創辦人兼執行長 Cathie Wood 認為，療領域是 AI 最被低估的受益者，推出新藥所需的時間將從 13 年縮短到 8 年。這是他對對人工智慧（AI）未來影響力所提出的最振奮人心的預測之一。

Wood 認為，AI 技術的飛速發展將徹底改變醫療產業，大幅降低藥物發現和開發的成本，並加速新藥上市的進程。這不僅是醫療領域的革命，也預示著美國經濟可能將超出市場預期加速成長，並在全球範圍內催生更多創新公司。

‌



她指出，醫療產業有機會大幅提高研發回報率，這個回報率曾經在 80 年代和 90 年代的黃金時代高達 20% 到 30%，但現在已經降到了低個位數。然而，隨著 AI 的發展，它將大幅降低藥物發現和開發的成本。她預測，發現並推出新藥所需的時間將從 13 年縮短到 8 年。

她強調，AI 將使我們能夠更早地透過分子診斷測試來診斷疾病，進而將支出從目前美國 85% 的「病患照護」支出，轉向更能治癒疾病的治療方式。這將是一個巨大的轉變，從被動的疾病管理轉向主動的疾病預防和治癒。

此外，Wood 認為，市場對醫療領域 AI 應用的潛力完全沒有被充分認識。她呼籲，那些在製藥公司有持股的投資者，必須確保這些公司正在積極利用 AI 工具，因為傳統的做法已經不再奏效，效率非常低。

她警告說，如果傳統藥廠不積極擁抱 AI，新的競爭者將會出現，緊追不捨，並最終讓他們大吃一驚。這不僅是技術的變革，更是產業競爭格局的重塑。

AI 創新成本驟降 將成全球創新浪潮推手

Wood 對 AI 領域的發展充滿興奮，她指出，創新的成本正在急劇下降，AI 訓練成本每年下降 75%，AI 推理成本每年下降 85%。如果相信 DeepSeek 的數據，下降幅度甚至可以達到 95%。這種成本的急劇下降，意味著全球範圍內將會出現更多創新公司。

她認為，美國曾經有失去創新的風險，尤其是在前證券交易委員會主席 Gensler 的領導下，幾乎將數位資產革命拱手讓給了其他國家。但現在，創新正在回歸美國。

她強調，許多人將「MAG-6」視為技術代表，並認為它們代表了技術的全部。然而，這些巨頭的市值從 2019 年到 2024 年翻了五倍，而其他技術驅動型創新的成長僅為 30%。這表明美國市場將會更加多元化，並會獎勵那些相對落後的、被低估的公司。

美國經濟成長將比預期更好

Wood 也分享了對美國經濟的看法，認為當前情況比貿易戰初期感覺好多了。她指出，幕後進行的許多談判，特別是財政部長 Besant 接管 Peter Navarro 的工作後，預示著不僅關稅可能降低，非關稅貿易壁壘也可能減少。她認為，如果最終達成這樣的協議，這將是一種變相的減稅，對經濟是積極信號。

針對華盛頓推動的進一步減稅法案以及由此引發的財政赤字擔憂， Wood 堅定地表示她是「Laffer 曲線」的信徒。她舉例說明，在川普的第一任期內，企業稅率從 35% 降至 21%，儘管當時受到許多批評，但企業稅收反而從 2000 億美元增加到 5000 億美元，因為更多的公司選擇搬回美國，提升了美國的競爭力。

Wood 強調，如果稅率過高，通常降低稅率反而會導致更多的稅收收入。她認為，考慮到當前技術驅動的創新浪潮，實際 GDP 成長將超出現在的預期。許多人忽視了透過成長來擺脫赤字的可能性。

她進一步指出，美國個人稅收佔 GDP 的比例約在 17% 到 18% 之間，如果稅率過高，人們會選擇停止工作或尋找避稅方法。因此，她認為政府支出接近 24% 才是問題所在，需要在這方面保持一定的紀律。