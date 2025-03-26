「木頭姐」談特斯拉銷量大跌：經濟前景影響需求 馬斯克非禍首

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 12:23

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方舟投資管理公司創辦人兼 CEO 凱西伍德 (Cathie Wood) 表示，近來特斯拉(TSLA-US) 銷量下跌的部分原因是對經濟的普遍擔憂，而非單純對該公司 CEO 馬斯克的政治行為所引發的消費者反彈。

伍德在 3 月 14 日發佈在方舟網站上的一段影片中說：「現在，很明顯地，過去幾個月的政治動態正在影響需求。我們還認為，經濟前景正在影響需求，這不僅對特斯拉，對所有汽車製造商都是如此。」

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不過她認為，很難分析哪個因素對特斯拉的銷售影響更大。

最近幾週，特斯拉的經銷商和汽車在全美各地遭到破壞。特斯拉在歐洲的市占率連續兩個月大幅下滑，因為一些不同意馬斯克政治行為的人已經停止購買特斯拉的汽車。

而在中國這個特斯拉最大的市場之一，該公司面臨來自當地對手的激烈競爭。據報導，在美國，特斯拉車主們在過去兩個月以創紀錄的速度換車。

如今，這些公司不得不考慮川普政府新的一籃子關稅政策，這可能會對依賴進口的汽車產業造成特別嚴重的打擊。

從整體經濟來看，美國消費者信心自年初以來一直下降，目前處於一年來的低點。

從伍德的觀點來看，特斯拉的前景取決於推出新的低價車型，以及完善自動駕駛技術。過去幾年，特斯拉和馬斯克一直在兜售價格約 25 萬美元的更便宜的電動車。今年 1 月，特斯拉告訴投資人，低價款車型將在今年上半年推出。不過，類似的計畫都被取消了，挫傷了投資人的盼頭。

然而，如果特斯拉要開發一款真正的自動駕駛汽車，它將發現自己不再那麼依賴汽車銷售，而是轉向軟體業務。伍德的大部分論點都是基於這樣一個概念：當特斯拉最終推出一款自動駕駛汽車時，它將立即從已經上路的數百萬輛特斯拉中創造出一支機器人計程車車隊。