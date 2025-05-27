鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至10.19元，預估目標價為106.11元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對百度(BIDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.35元下修至10.19元，其中最高估值12.27元，最低估值7.24元，預估目標價為106.11元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.27(12.27)
|14.58
|14.33
|17.25
|最低值
|7.24(7.24)
|7.72
|8.07
|15.51
|平均值
|10.12(10.24)
|11.18
|12.18
|16.38
|中位數
|10.19(10.35)
|11.23
|12.47
|16.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209.44億
|222.07億
|242.38億
|253.20億
|最低值
|196.89億
|189.99億
|213.39億
|245.97億
|平均值
|201.08億
|211.97億
|225.80億
|249.59億
|中位數
|201.11億
|212.87億
|225.24億
|249.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.50
|4.44
|2.95
|7.78
|9.23
|營業收入
|155.13億
|193.03億
|183.67億
|189.98億
|184.98億
詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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