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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至10.35元，預估目標價為106.11元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對百度(BIDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.51元下修至10.35元，其中最高估值12.27元，最低估值7.24元，預估目標價為106.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.27(12.27)14.5814.3317.25
最低值7.24(7.24)7.728.0715.51
平均值10.27(10.33)11.3312.3416.38
中位數10.35(10.51)11.5412.4716.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.44億222.07億242.38億253.20億
最低值196.89億189.99億213.39億245.97億
平均值201.47億212.27億225.84億249.59億
中位數201.17億213.35億226.13億249.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.504.442.957.789.23
營業收入155.13億193.03億183.67億189.98億184.98億

詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIDU

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