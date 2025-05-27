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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.8元，其中最高估值2.48元，最低估值1.21元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.48(2.48)3.744.36
最低值1.21(1.21)2.653.18
平均值1.8(1.88)3.113.77
中位數1.8(1.83)3.013.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值173.38億185.72億174.48億
最低值149.94億160.89億162.43億
平均值165.99億171.84億168.45億
中位數168.47億172.10億168.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.9214.889.163.561.57
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億156.32億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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