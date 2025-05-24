中國科技股大漲24%創三年新高 但美投資人卻悄悄減持中國股

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 21:00

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2025 年第一季（1 至 3 月），中國股市表現亮眼，特別是長期低迷的科技股出現大幅反彈。根據數據顯示，截至 3 月下旬，納斯達克中國金龍指數較年初上漲 24%，創下近三年來新高，帶動市場對 AI 概念股與中國科技股的投資熱情。

《日經中文網》分析指出，這波漲勢背後的推手，是中國本土生成式 AI 新創 DeepSeek 的崛起。隨著中國政府重啟對 AI 發展的政策支持，市場對中國 AI 技術的潛力重新估值，形成科技股的買盤潮。

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雖然中國金龍指數三個月內大漲 24%，但 Pictet Japan 的投資主管田中純平指出，這波快速上漲亦可能成為機構獲利了結的良機，市場對中國科技股的樂觀仍伴隨調節壓力。

值得注意的是，儘管中國科技股吸引全球關注，美國知名投資人卻在第一季大幅減碼中國概念股。分析指出，此舉與美國政局變動與潛在的中美貿易戰升溫風險有關，投資機構選擇在高點獲利了結，降低曝險部位。

根據美國證券交易委員會（SEC）13F 文件，截至 2025 年 3 月底，多家美國大型投資機構對中國 ADR（美國預託證券）的持倉明顯下滑。

大衛 · 泰珀（David Tepper） 領導的阿帕盧薩管理公司（Appaloosa Management）將持有的百度 (BIDU-US) 美國預託證券減持了約 5 成。在電子商務領域，將營運 Temu 的拼多多 (PDD-US) 、京東集團 (JD-US) 和阿里巴巴集團 (BABA-US) 分別減持了 20% 左右。

由著名投資家喬治 · 索羅斯（George Soros）家族管理的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）也將京東集團賣掉逾 9 成。同時將美國存託憑證的看跌期權全部清倉。

以量化投資聞名的 TWO Sigma Investments 則清倉了所有拼多多股票，顯示部分機構對中國電商前景採取更保守立場。

與 2020 年叫停螞蟻金服 IPO 時的監管態度不同，中國政府近期釋出積極政策訊號，重申對 AI 產業的支持，引發市場正面反應。此轉變也促使投資人重新評估中國科技股的成長潛力。

此外，部分投資人將資金從中國市場轉移至美國內需產業與能源類股，以因應不確定性風險。

索羅斯基金加碼第一太陽能 (FSLR-US) 等太陽能股。

Tiger Global 與 TWO Sigma 新布局 GE Vernova(GEV-US) 等發電設備企業。

Third Point 基金則加碼中光學 (002189-CN) 與 Talen Energy (TLN-US) 等受惠美國經濟擴張的企業。

同時，部分長線投資人也採取避險操作。

巴菲特領導的波克夏 (BRK.A-US) 大幅減碼美國銀行 (BAC-US) 並清倉花旗銀行。

橋水基金則大幅減持標普 500 ETF，轉而買入與黃金掛鉤的 ETF「SPDR Gold Shares」，展現對市場波動的防禦姿態。