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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調升至6.35元，幅度約3.44%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由6.14元上修至6.35元，調升幅度3.44%。其中最高估值7.19元，最低估值5.02元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

瑞穗金融集團今(20日)收盤價為5.15元。近5日股價下跌3.44%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股MFG市場預估目標價

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