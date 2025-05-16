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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為6.27元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.62元，最低估值0.5元，預估目標價為6.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.62(0.62)0.680.69
最低值0.5(0.46)0.540.59
平均值0.54(0.53)0.610.64
中位數0.53(0.52)0.590.64


市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值229.87億249.00億748.83億
最低值144.52億158.79億167.08億
平均值207.08億223.44億332.61億
中位數223.75億240.84億256.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.370.320.37
營業收入286.25億265.75億371.60億556.16億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFG

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