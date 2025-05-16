鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為6.14元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.62元，最低估值0.46元，預估目標價為6.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.62(0.62)
|0.68
|0.69
|最低值
|0.46(0.46)
|0.51
|0.63
|平均值
|0.53(0.53)
|0.6
|0.66
|中位數
|0.53(0.52)
|0.59
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|229.87億
|249.00億
|256.58億
|最低值
|144.05億
|158.27億
|166.53億
|平均值
|204.92億
|220.33億
|217.46億
|中位數
|209.15億
|225.84億
|229.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.37
|0.32
|0.37
|營業收入
|286.25億
|265.75億
|371.60億
|556.16億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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