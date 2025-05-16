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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為6.14元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.62元，最低估值0.46元，預估目標價為6.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.62(0.62)0.680.69
最低值0.46(0.46)0.510.63
平均值0.53(0.53)0.60.66
中位數0.53(0.52)0.590.65


市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值229.87億249.00億256.58億
最低值144.05億158.27億166.53億
平均值204.92億220.33億217.46億
中位數209.15億225.84億229.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.370.320.37
營業收入286.25億265.75億371.60億556.16億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFG

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