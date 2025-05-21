巴隆：蘋果無懼川普警告 選擇印度製造iPhone可能是「聰明的選擇」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 13:10

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《巴隆周刊》指出，蘋果若能同時在中國與印度建立主要的 iPhone 組裝基地，將有助於根據美中關稅變動靈活調整供應鏈，為美國和全球市場分配 iPhone 的生產。

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投資機構 Wedbush 分析師 Daniel Ives 也表示，在最理想情況下，蘋果最快能在秋季將印度 iPhone 組裝產量提升至 60% 到 65%。但若貿易情勢出現變化，蘋果也能快速回到中國主導的生產模式。

同時，Ives 也指出，若蘋果將 iPhone 生產線遷回美國，將面臨極高的成本壓力，預估每支 iPhone 售價可能高達 3,500 美元，是目前市價約 1,000 美元的三倍，且建立本土產能恐需數年時間，短期內並不可行。

據悉，目前印度科技大廠塔塔電子（Tata Electronics）已在其位工廠開始組裝最新款 iPhone 16；同時，蘋果主要供應商鴻海 (2317-TW) 也於 19 日公告，將對其印度子公司投資 14.9 億美元。