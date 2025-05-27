俄羅斯拒梵蒂岡作為與烏克蘭和談地點：質疑中立性與交通限制

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 10:10

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《路透》引述三位俄羅斯高層消息人士指出，俄羅斯並不認為梵蒂岡是與烏克蘭和平談判的嚴肅場所，主要因其地處義大利、屬北約與歐盟成員國，長期支持烏克蘭並對俄實施制裁，導致梵蒂岡在俄方眼中缺乏中立性。

此外，俄羅斯官員因西方制裁難以前往梵蒂岡也是主要原因之一。自 2022 年 2 月 24 日俄烏戰爭爆發後，莫斯科與歐洲之間的直飛航班已停飛，加上歐盟針對俄國高層的旅行限制，使得前往談判地點的可行性大打折扣。

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有報導指出，美國總統川普與俄羅斯總統普丁通話後，提出由美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）主持和平談判的構想。

雖然梵蒂岡目前未對此公開表態，但義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，良十四世已在電話中表達願意促成談判的立場。

然而，一名了解克里姆林宮思維的高階官員表示，「俄羅斯絕對不認為梵蒂岡是一支能夠解決如此複雜衝突的強大力量」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也對此提案表示質疑，強調俄羅斯與烏克蘭皆為東正教國家，將梵蒂岡作為和平談判的潛在場所的想法「有點不體面」。

俄羅斯與烏克蘭的主要宗教信仰均為東正教，而梵蒂岡則象徵西方基督宗教體系。俄羅斯東正教會是全球最大東正教分支，自 1054 年東西教會大分裂以來，與天主教即已分道揚鑣。

根據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）數據，雖然大多數烏克蘭人信仰東正教，但自戰爭爆發以來，對不隸屬俄羅斯的烏克蘭東正教會的支持率顯著上升。

面對潛在的和平談判地點，俄羅斯則表示更偏好土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼等中立國家。普丁亦曾公開讚賞這些國家在俄烏戰爭中的調解努力。

部分俄國官員甚至諷刺道，「若選梵蒂岡，不如直接選在海牙」，暗指國際刑事法院所在地荷蘭海牙曾對普丁發出戰爭罪行逮捕令。