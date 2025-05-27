傳川普媒體將融資30億美元買比特幣 集團駁斥：假新聞
鉅亨網編輯林羿君
英國《金融時報》週一引述消息人士報導，美國總統川普旗下的社群媒體公司「川普媒體與科技集團」計劃融資約 30 億美元，用於購買比特幣等加密貨幣，該集團駁斥是假新聞。
報導稱，川普媒體集團的目標是透過新股融資 20 億美元，透過可轉換債券再融資 10 億美元。然而，融資的條款、時間和規模仍有可能改變。
川普媒體集團在回應路透社的置評請求時稱路透社和《金融時報》都是「假新聞」。白宮沒有立即回應置評請求。
根據《金融時報》報導，川普媒體集團的集資預計將在本週舉行的一次重要加密貨幣投資者和倡導者會議之前宣布，並補充說，副總統范斯和川普的兒子小唐納德和埃里克預計將發表講話。
受此消息影響，比特幣一度上漲 1.5%，創下四天來最大漲幅。
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