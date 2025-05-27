傳川普媒體將融資30億美元買比特幣 集團駁斥：假新聞

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-27 07:40

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英國《金融時報》週一引述消息人士報導，美國總統川普旗下的社群媒體公司「川普媒體與科技集團」計劃融資約 30 億美元，用於購買比特幣等加密貨幣，該集團駁斥是假新聞。

報導稱，川普媒體集團的目標是透過新股融資 20 億美元，透過可轉換債券再融資 10 億美元。然而，融資的條款、時間和規模仍有可能改變。

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川普媒體集團在回應路透社的置評請求時稱路透社和《金融時報》都是「假新聞」。白宮沒有立即回應置評請求。