川普對俄羅斯空襲烏克蘭「非常不滿意」 考慮對普丁實施新制裁

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-26 09:00

‌



美國總統川普於美東時間週日（25 日）公開譴責俄羅斯針對烏克蘭發動的大規模空襲行動，並直指俄羅斯總統普丁「正在殺害許多無辜平民」。川普強調，他「絕對」正在考慮對俄羅斯祭出新一輪制裁，以回應這一系列暴力行動。

川普正在考慮對俄羅斯祭出新一輪制裁。(圖: REUTERS/TPG)

‌



根據《路透》報導，川普在紐澤西州莫里斯敦機場準備返回華盛頓時，對媒體說：「我對普丁的所作所為不滿意。我不知道普丁怎麼了。他到底怎麼了？他正在殺害很多人，我一點也不喜歡這樣的行為。」

川普這番評論出現在俄羅斯對烏克蘭發動自 2022 年戰爭爆發以來最大規模的空中攻擊之後。

據報導，俄軍連續兩晚使用無人機與飛彈襲擊烏克蘭多座城市，包括首都基輔。統計顯示，共發射 367 枚無人機與飛彈，造成至少 12 人死亡、數十人受傷，並重創烏克蘭基礎設施。

川普一直主張透過外交手段推動俄烏停火協議，並在上週與普丁進行了長達兩個多小時的通話。不過，隨著俄軍加大對烏克蘭的軍事攻擊，他對俄方的態度也出現明顯轉變。

根據《彭博》報導，川普本月稍早曾對透過經濟制裁施壓普丁的策略表現得較為冷淡。但此次俄羅斯空襲事件後，他公開表示不排除進一步採取制裁行動，顯示其立場開始轉變。