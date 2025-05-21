烏克蘭新白皮書批美國立場不確定！促歐盟制裁俄羅斯資產與俄油買家

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 17:18

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由於美國總統川普放棄加強制裁俄羅斯，烏克蘭將於下週要求歐盟考慮採取新的重大措施孤立莫斯科，包括扣押俄羅斯資產及對購買俄羅斯石油的第三國企業實施制裁。

根據《路透》報導，在烏克蘭即將提交給歐盟的一份未公開白皮書中，詳細列出多達 40 頁的政策建議，呼籲歐盟 27 個成員國在制裁問題上，採取更獨立和強硬的立場，因為美國未來的角色仍存在不確定性。

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烏克蘭白皮書建議歐盟立法加速對被制裁人士的資產扣押，並將資產轉交給烏克蘭，由被制裁對象向俄羅斯尋求賠償。

此外，白皮書也呼籲歐盟採取一系列措施，使其製裁在其領土之外更有力，包括針對使用其技術幫助俄羅斯的外國公司，以及「對俄羅斯石油購買者實施二級制裁」。

這項措施可能影響中國、印度等俄油主要進口國，是目前歐洲尚未採行的激進手段。川普先前曾公開表示考慮，但最終選擇暫不執行。

為了提升制裁效率，白皮書也建議歐盟考慮以多數決取代現行的一致決制度，以避免個別成員國阻止需要一致同意的措施。

川普於週一（19 日）與俄羅斯總統普丁通話後，決定暫不對俄羅斯實施新制裁，打破歐洲領導人和基輔的希望。知情人士透露，川普隨後向歐洲及烏克蘭領導人表示，應給談判更多空間。

川普與普丁通話後，決定暫不對俄羅斯實施新制裁。(圖: REUTERS/TPG)

儘管美國選擇觀望，歐盟與英國本週二（20 日）仍各自宣布對俄新一輪制裁，並強調希望美國未來能再度加入。不過，歐洲內部已開始討論如何在沒有美國支持的情況下持續對俄施壓。

儘管烏克蘭一直公開避免對華盛頓提出任何批評，但這次的白皮書卻指出，美方幾乎已退出大多數與制裁和出口管制有關的政府間平台，且「已放慢了監督小組對俄羅斯石油價格上限執行情況的工作，解散了專門起訴違反制裁行為的聯邦工作組，並將大量製裁專家調往其他部門。」

烏克蘭白皮書稱，美國立場的不確定性減緩了經濟反制措施和多邊協調的步伐，但「不應促使歐盟放鬆制裁壓力」，而是應該「促使歐盟在這一領域發揮領導作用」。

烏方擔憂，若歐盟因美國立場動搖而減弱制裁，將削弱對俄施壓的整體效果。烏克蘭高層官員對《路透》表示：「美國退出製裁制度將對歐盟的團結造成巨大打擊，非常嚴重。」

雖然歐盟無法完全取代美國對俄羅斯施加經濟壓力的力量，但哈佛大學俄羅斯能源專家 Craig Kennedy 認為，如果歐洲堅持立場，美國解除對俄羅斯的製裁並不會刺激外國投資者和投資大幅回流。