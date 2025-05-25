俄羅斯無人機連續兩日襲擊！襲擊基輔等烏克蘭城市 首都以外三人死亡

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 13:23

‌



繼週五（23 日）至週六（24 日）凌晨的攻勢後，俄羅斯軍隊於週日（25 日）凌晨再度對烏克蘭首都基輔及多座主要城市發動空襲，造成至少 3 人死亡、11 人受傷，並造成大量住宅及建築設施損毀。根據基輔州官員指出，首都郊外的兩個小鎮有三人死亡。

根據《路透社》報導，這波攻擊並不僅限於基輔，還波及包括烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）以及西部的特諾皮爾（Ternopil）等多個區域重鎮，顯示俄軍擴大攻擊範圍。

‌



基輔軍事管理署代理署長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍無人機襲擊造成 11 人受傷。

其中，在市中心外的戈洛西伊夫區（Holosiivskyi）一棟五層樓公寓遭擊中起火，外牆嚴重燒毀。此外，其他地區也有私人住宅與商業中心受損。

俄羅斯連續兩日襲擊烏克蘭。(圖: REUTERS/TPG)

這是俄羅斯連續第二晚對基輔發動大規模空襲。就在週六凌晨，俄軍曾出動數十架無人機與彈道飛彈對基輔進行聯合打擊，造成數棟公寓受損並導致 15 人受傷，為俄烏戰爭三年以來最大規模空襲之一。

烏克蘭東北部哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）指出，市內三個區域遭無人機襲擊，造成三人受傷，多棟高樓住宅的窗戶被爆炸震碎。

南部城市尼古拉耶夫亦傳出無人機攻擊事件，兩人受傷；而西部特諾皮爾則遭遇飛彈襲擊，導致窗戶破損與小規模火災。

除了主要城市外，基輔北方的科諾托普（Konotop）也遭遇大規模無人機攻擊，顯示俄軍空襲不斷擴大至全國多個地區。

俄羅斯國防部則對外宣稱，其防空部隊在四小時內攔截或摧毀了 95 架烏克蘭無人機。