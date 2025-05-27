人民幣升值動能強勁！美元走弱、中國資產成避險熱點

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 10:54

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自 5 月以來，人民幣匯率表現亮眼。5 月 26 日，人民幣對美元中間價調升 86 個基點，報 7.1833，創下近 4 月 2 日以來新高。

與此同時，美元指數近期跌破 99 關卡。在財政赤字擴大疊加貿易政策不確定的雙重壓力下，上週美元指數下跌近 2%，使美國面臨股市、債券和匯率「三殺」壓力，為人民幣升值提供有利環境。

專家解讀人民幣升值動因

此外，高盛 (GS-US) 認為，人民幣升值也受益於中國央行維持人民幣中間價基本穩定、中國出口競爭力較 2017 年有所提升、人民幣實際有效匯率（REER）可能仍被低估、美元整體走弱，以及隨之而來的全球資產多元化投資需求上升等因素。

中國國家外匯管理局公佈 4 月外匯收支數據顯示，境內外匯供需基本平衡，跨國資金整體呈現淨流入，外資配置人民幣資產意願持續上升。

4 月，中國企業、個人等非銀行部​​門跨國資金淨流入 173 億美元。其中，外資淨增持境內債券 109 億美元，4 月下旬投資境內股票也轉為淨買進。

美元資產面臨壓力，美股與美債同步下滑

同時，美國金融市場持續震盪。5 月 21 日，美股全面下跌；美國公債遭拋售，殖利率大漲；美元指數跌破 100 點。穆迪調降美國主權信用評等與多家大銀行評級，加劇市場避險情緒。

川普政策也再度掀起貿易風暴，提議對歐盟課徵高關稅，隨後又延後談判日期至 7 月 9 日，增加市場不確定性。美元因而受到多重利空打擊。

不只如此，東吳證券認為，美國集減稅、減支、提高美債上限、國防和移民政策於一體的《偉大美麗法案》（The One Big, Beautiful Bill）可能大幅增加未來 10 年美國財政赤字規模。預計在未來幾年內新增數兆美元財政赤字。

針對美元下行原因，中國中金研究部外匯組則認為可以總結為以下三點：

市場擔心美國財政健康的前景，美債遭到穆迪降級以及不佳的拍賣結果助長了美國股債匯「三殺」。 美元對歐元等主要貨幣的匯率在維持了短暫的上漲後又跌回低位，表明市場仍然遵循貿易政策威脅上升即美元資產風險上升的邏輯。 超長期日債殖利率的上行引發了市場對海外投資者買入日債替代美債的擔憂，這也造成了日圓的走強和美元的下跌。

中國資產成為全球避險熱點，外資看好 A 股潛力

數據顯示，越來越多外資投資者計畫增持中國股票，顯示對 A 股市場信心正在回溫。

美銀中國區行政總裁暨大中華地區固定收益、貨幣及商品市場銷售部主管王偉表示，越來越多的投資者正在尋找在中國的投資機會，而只有 16% 的投資者在尋找其他機會，低於上個月的 26%，還有 10% 的投資者已全面投資中國。

未來人民幣匯率走勢：雙向波動、趨穩為主

中航證券指出，在全球市場波動風險升高的背景下，中國資產因波動率較低，具備避險功能，結構上以紅利股為代表的板塊仍有配置價值。

華西證券 (002926-CN) 則表示，美國關稅政策反覆和海外超長債利率上行等擾動，美國資產一度股債匯三殺，使近期全球避險情緒上升，或對 A 股情緒產生間接影響。

同時，中國監理階層多次發聲表達對股市風險偏好的呵護，後續社保、保險、年金等中長期資金可望繼續流入，與 A 股「穩中有漲」形成良性循環。

A 股投資方向：三大板塊值得關注

中國銀河證券建議，A 股投資者可以專注於三大主線配置機會，包括：