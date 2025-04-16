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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至9.92元，幅度約3.66%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由9.57元上修至9.92元，調升幅度3.66%。其中最高估值11.28元，最低估值7.86元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

韓國電力今(16日)收盤價為8.48元。近5日股價上漲3.66%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KEP市場預估目標價

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