〈房產〉永慶誠實徵文比賽回響熱烈 雙北市超過5000件投稿作品

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-26 18:27

‌



堅持「誠實理念」的永慶房產集團，自 2023 年起贊助由永慶慈善基金會舉辦「埋下誠實的種子永慶誠實徵文比賽」，從最初雙北市比賽區域擴展至全台五區，包含臺北市、新北市、大台中、台南市、高雄市，全台超過 700 所學校響應誠實徵文比賽，共有超過一萬件投稿作品。

永慶慈善基金會於 5 月 24 日、5 月 25 日舉辦臺北市與新北市區賽頒獎典禮，其中光是雙北市就累積超過 5000 件投稿作品，顯見誠實教育在雙北市備受重視。

‌



主辦單位永慶慈善基金會董事長趙怡表示，永慶慈善基金會自 2023 年開始發起全民「誠實運動」，將永慶房產集團的誠實理念延伸為社會的共同價值。透過徵文比賽，希望訓練學生們文字寫作技巧，同時反思誠實的意義與價值，並建立正確的道德感及價值觀。今年五個地區累積投稿量突破萬件，也顯示誠實品格教育受重視，也將反映在孩子們日後的品德操行和台灣整體社會的素質提升之上。

身為首善之都的臺北市，也積極推動品格教育，引導學生激發創意。今年永慶誠實徵文比賽中，臺北市投稿量突破 2,000 件，較去年成長 20.4%，臺北市也連續三屆都有百所學校參與投稿，其中，再興小學已是第三度奪下「獲獎人數冠軍」殊榮。

永慶慈善基金會頒發獎學金鼓勵表現亮眼學校，其中，再興小學第三度奪下「獲獎人數冠軍」。 (圖：永慶慈善基金會提供)

臺北市教育局專門委員黃一正特別出席臺北市區賽頒獎典禮，給予學生勉勵，黃一正專門委員表示，臺北市政府教育局強調學生多元發展，品德教育也是歷年來持續推動的重要方向，感謝有企業的參與，讓學生有更多的學習機會，勉勵學生在面對困境與難題時，唯一的選擇就是誠實，也期待誠實徵文比賽未來長久舉辦下去。

新北市政府積極推動「公益閱讀寫作班」、「品格教育聯絡簿」等政策，提升學生寫作能力。而在「永慶誠實徵文比賽」的成果上，新北市更是連續 3 年獲得全國投稿量冠軍，今年有 149 所學校參與，投稿作品突破 3000 件，徵件量較去年成長超過五成，可見誠實教育持續在校園向下扎根。

新北市副市長劉和然出席新北市區賽頒獎典禮表揚獲獎學生，新北市副市長劉和然表示，每個學生都代表一顆誠實的種子，而誠實是需要經過很多的灌溉跟培養，才會長成大樹，而這每棵大樹都各有特色。新北市政府重視學生的品德教育與適性發展，感謝永慶慈善基金會舉辦誠實徵文比賽，給學生們一個滋養的養分，用寫作的方式，這不僅是文字呈現能力，背後更代表學生的創造性思考，劉和然副市長也鼓勵學生持續做兩件事，第一是持續的大量閱讀，有助於未來寫作進步，第二是閱讀過後的觀察與思考，學會跳脫框架、批判性思考，往茁壯成大樹之路前進。

永慶房產集團以「誠實」的企業理念，而永慶慈善基金會長期推廣誠實價值，扎根年輕學子誠實品格教育。(圖：永慶慈善基金會提供)

作為比賽的贊助單位，永慶房屋總經理吳良治也連續三年親自到場鼓勵學生。他表示，永慶房屋秉持孫慶餘董事長的誠實理念，始終誠實待客，贏得消費者的信賴，更積極推動誠實價值，希望透過教育，讓學生體認：「唯有誠實才能贏得尊重與信賴」，讓誠實品格成為社會安定與進步的重要基石。

永慶房產集團秉持「誠實」的企業核心理念，為消費者打造公平安全的房產交易平台，而永慶慈善基金會長期致力於推廣誠實價值，廣邀學子書寫心得，深化品格教育的實踐，為台灣教育貢獻心力。永慶房產集團未來也將持續善盡企業社會責任，積極推動誠實品格教育，讓誠實的精神深植人心。