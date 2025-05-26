川普「金穹」飛彈防禦系統 三年內恐難達成

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-26 10:00

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美國總統川普宣布，計畫在任期結束前打造一套耗資 1750 億美元的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，目標是攔截來自全球的飛彈威脅。儘管構想宏大，軍事專家認為此計畫短期內難以實現，技術、預算與產能問題皆是重大挑戰。

川普「金穹」計畫面臨技術、預算與產能問題。(圖: REUTERS/TPG)

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「金穹」系統整合地面與太空飛彈防禦技術，非常複雜

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，雖然部分地面攔截技術與衛星偵測系統已存在，但現有數量有限，新興太空攔截技術仍處於發展初期，尚未成熟，成為「金穹」的一大阻礙。

「金穹」將結合地面飛彈發射裝置、軌道感測衛星網路，以及可在飛彈升空初期進行攔截的太空衛星。

美國國防部長彼得 · 海格塞斯（Pete Hegseth）強調，所有系統必須「無縫整合」，並已指定專責主管負責該計劃，顯示「金穹」技術整合的複雜性。

軌道衛星需求龐大，發展成本與時程雙重考驗

軍事分析師指出，為建立有效的全球飛彈防禦網，「金穹」系統可能需部署數千顆衛星。這將面臨開發成本高昂與部署時程過長的問題，尤其在電子反制與誘餌辨識技術仍不成熟的情況下。

目前美國已擁有多顆公開與機密衛星能偵測火箭發射，但系統分散且缺乏統一指揮體系。

五角大廈正評估與這些公司合作的提案，預期 SpaceX 將負責衛星發射，並可能利用其實驗性重型火箭「星艦」（Starship）完成任務。

供應鏈與產能瓶頸阻礙地面防禦系統擴張

「金穹」計畫的另一挑戰是地面飛彈系統的產能瓶頸。

由於烏克蘭與中東衝突導致全球飛彈需求暴增，包括愛國者三型（PAC-3）與終端高空防禦系統（THAAD）在內的防禦系統產能嚴重不足。

即使企業加班加點生產，交貨仍需 2 至 3 年。再加上人力短缺、供應鏈斷裂、零件複雜度高等問題，使得短期擴產難以實現。

美國飛彈防禦預算爭議擴大，金穹計畫恐成數兆美元開銷

川普宣稱「金穹」預算為 1750 億美元，但美國國會預算辦公室（CBO）指出，若計入長期維運與火箭發射費用，總支出可能高達 8310 億美元，甚至突破數兆美元。

共和黨控制的眾議院已通過 250 億美元初期撥款，但白宮尚未說明具體資金用途。五角大廈則表示，已與預算管理局合作，將於 2026 財政年度制定詳細預算。

根據過往經驗，美國在關島建造小型飛彈防禦系統的成本也曾突破 80 億美元，顯示類似計畫常常出現嚴重預算超支。

國會對金穹意見分歧，軍備控制與國防產業成焦點

馬薩諸塞州民主黨參議員 Ed Markey 強烈反對金穹計畫，批評其為「經濟上毀滅性」的軍事擴張，並稱這是對國防承包商的「鍍金贈品」。他呼籲政府應將重點放在軍備控制與外交手段。