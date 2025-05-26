川普延長美歐貿易談判期限 國際油價同步上漲

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-26 10:30

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在美國總統川普宣布延長與歐盟的貿易談判期限至 7 月 9 日後，油價在周一（26 日）亞洲盤中上揚。這項決定紓緩了投資人對美國可能對歐盟徵收關稅、進而影響全球經濟與燃料需求的憂慮。

根據《路透》報導，截至台灣時間早上 9 時 46 分，布蘭特原油期貨上漲 0.4%，報每桶 64.47 美元；美國西德克薩斯中質原油（WTI）期貨上漲 0.39%，報每桶 61.77 美元。

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IG 市場分析師 Tony Sycamore 表示：「在川普延後談判期限後，今早原油價格與美股期貨皆出現不錯的反彈動能。」

Sycamore 補充，本週影響油市走勢的主要風險因素，仍包括與貿易關稅相關的新聞，以及市場對美國財政狀況的關注，這些都將影響投資者的風險偏好與原油市場波動。

此外，由於美伊核談判取得有限進展，緩解了人們對更多伊朗石油重返全球市場的擔憂，以及美國即將迎來三天的「陣亡將士紀念日週末」（Memorial Day Weekend），上週五（23 日）收盤時，布蘭特與 WTI 期貨皆上漲 0.5%。

能源服務公司貝克休斯 (BKR-US) 數據也提振了油價。數據顯示，在油價下跌的壓力下，美國公司上週將營運中的石油鑽井平台數量減少了 8 個，至 465 個，為 2021 年 11 月以來的最低水準。

儘管利多消息頻傳，但市場普遍預期，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能在下週會議上決定，自 7 月起每日再增產 41.1 萬桶，這恐將限制油價的上行空間。