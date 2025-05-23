〈能源盤後〉OPEC+討論再次增產 市場憂心供過於求 油價小跌

鉅亨網編譯許家華 2025-05-23 06:28

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原油期貨價格周四 (22 日) 收低，投資者關注 OPEC + 議論 7 月增產的消息，這令市場擔憂全球供應增長恐超過需求增長。

Brent 原油期貨價格下跌 47 美分或 0.72%，收每桶 64.44 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 37 美分或 0.6%，收每桶 61.20 美元。

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根據《彭博社》報導，石油輸出國組織及其盟友（統稱 OPEC+）正在討論是否在 6 月 1 日的會議上再次大幅增產。其中，7 月增產 41.1 萬桶 / 日是討論選項之一，但尚未達成最終協議。

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「對 OPEC + 的猜測是今日波動最大因素。」他補充說：「這次 OPEC + 的決策將相當重要，並且哈薩克上個月未能如預期增產也對市場造成影響。」

根據行業消息，哈薩克 5 月石油產量增加了 2%。此前，路透社報導該組織計劃加速產量增長，可能在 11 月之前恢復多達 220 萬桶每日的產量。OPEC + 正在逐步解除減產措施，並在 5 月和 6 月增產。

Onyx Capital Group 的 Harry Tchiliguirian 表示，市場對 OPEC 放棄保衛價格策略、轉而追求市佔的證據做出了反應。「這就像撕掉創可貼一樣，必須一次性完成。」

加拿大皇家銀行資本分析師 Helima Croft 周三報告指出，此次會議「最有可能的結果」是，產量較 7 月增加 411,000 桶 / 日，主要來自沙烏地阿拉伯。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公佈的數據顯示，由於原油進口量達到 6 周高點，汽油和餾分油需求下滑，上周美國原油和燃料庫存意外增加，油價盤中已經走低。

EIA 公布，上周 (5/16 止) 原油庫存增加 130 萬桶，至 4.432 億桶。路透社調查的分析師本預計，原油庫存將減少 130 萬桶。