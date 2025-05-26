巴倫：蘋果若未理解川普是「認真的」下場恐怕更加嚴峻

鉅亨網新聞中心 2025-05-26 14:30

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《巴倫周刊》形容，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克如今的處境，就如同電影《智勇急轉彎》（My Cousin Vinny）中的主角 Billy Gambini，被法官嚴厲要求遵守規則，卻還以為是「開玩笑」。然而，川普對蘋果「回美製造」的態度，似乎已不再像第一任期那樣寬容，而且可能是「認真的」。

《巴倫》指出，就像電影主角 Gambini 一樣，蘋果執行長庫克正痛苦地意識到，總統對於讓蘋果在美國本土生產產品的要求是認真的，而且是要盡快實現，而不是讓蘋果通過進一步擴大印度生產來慢慢拖延。

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川普第一任期雖大幅對中國商品課徵關稅，蘋果卻奇蹟般地獲得豁免。不過現在，川普已表態，未來「沒有人能倖免」，蘋果恐不得不將部分生產基地遷回美國本土。

即使過去獲得關稅豁免，因中美地緣政治風險，蘋果正逐步將 iPhone 部分生產移往印度，展現其供應鏈多元化的長期策略。

川普第二任期初始不久，蘋果也宣布未來四年將在美國投資達 5000 億美元，建立製造設施與 AI 數據中心，並預計創造 2 萬個新職位，積極回應政策趨勢，但這似乎還不夠。

白宮正愈加明確要求在美國本土生產，使庫克與蘋果高層面臨實質壓力，需重新評估生產配置。

此前，川普就曾公開表示自己與庫克「有些衝突」。川普稱，美國一直都對蘋果很好，而現在蘋果應該把生產線轉移回美國，不是去印度，更不能去中國。

然而，蘋果與其他企業曾指出，在美國生產將導致成本劇增。有分析認為，若 iPhone 改在美組裝，價格恐飆升至 3500 美元，遠超過消費者負擔能力。

《巴倫》表示，如同《智勇急轉彎》電影主角最終妥協換上西裝，蘋果最終也可能選擇在美設立組裝廠，結合部分美國零件與本地代工，以折衷方式回應政策壓力。