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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為52.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.3元上修至4.45元，其中最高估值5.56元，最低估值1.94元，預估目標價為52.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.56(5.56)8.9210.696.44
最低值1.94(2.54)3.423.623.94
平均值4.19(4.12)5.547.15.19
中位數4.45(4.3)5.366.955.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.07億91.58億100.79億79.25億
最低值73.24億66.75億65.88億74.49億
平均值77.13億79.63億83.10億76.87億
中位數76.98億79.88億81.77億76.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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