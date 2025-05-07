鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.25元，其中最高估值5.84元，最低估值2.83元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.84(5.84)
|9.23
|10.78
|6.71
|最低值
|2.83(2.83)
|3.03
|4.26
|5.39
|平均值
|4.27(4.27)
|5.39
|7.03
|6.05
|中位數
|4.25(4.14)
|5.04
|6.68
|6.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.47億
|93.84億
|100.94億
|79.74億
|最低值
|68.01億
|68.34億
|66.98億
|79.74億
|平均值
|78.34億
|82.44億
|87.02億
|79.74億
|中位數
|77.63億
|80.56億
|90.11億
|79.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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