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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.25元，其中最高估值5.84元，最低估值2.83元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.84(5.84)9.2310.786.71
最低值2.83(2.83)3.034.265.39
平均值4.27(4.27)5.397.036.05
中位數4.25(4.14)5.046.686.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.47億93.84億100.94億79.74億
最低值68.01億68.34億66.98億79.74億
平均值78.34億82.44億87.02億79.74億
中位數77.63億80.56億90.11億79.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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