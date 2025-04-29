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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為53.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.64元下修至4.43元，其中最高估值5.84元，最低估值2.83元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.84(5.86)9.2310.786.71
最低值2.83(2.83)3.034.365.39
平均值4.33(4.48)5.557.156.05
中位數4.43(4.64)5.126.686.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.47億93.84億100.94億79.74億
最低值68.01億70.49億81.20億79.74億
平均值78.41億82.86億90.36億79.74億
中位數77.90億80.56億91.51億79.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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