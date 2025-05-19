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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.11元上修至4.25元，其中最高估值5.56元，最低估值2.74元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.56(5.56)8.9210.696.44
最低值2.74(2.74)3.423.623.94
平均值4.14(4.11)5.437.045.19
中位數4.25(4.11)5.326.955.19


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.47億92.42億100.94億79.25億
最低值68.01億66.75億65.88億74.49億
平均值78.23億80.53億83.16億76.87億
中位數76.98億80.48億81.20億76.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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