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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.69元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.78元下修至4.69元，其中最高估值5.86元，最低估值2.83元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.86(5.86)9.2310.786.71
最低值2.83(2.86)3.034.995.39
平均值4.53(4.64)5.847.226.05
中位數4.69(4.78)5.426.486.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.47億94.04億94.68億79.74億
最低值71.52億72.95億74.14億73.57億
平均值79.64億84.47億87.96億76.66億
中位數78.66億85.99億91.51億76.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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