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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調升至63元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至63元，調升幅度3.28%。其中最高估值88元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予同步金融評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。

同步金融今(24日)收盤價為56.74元。近5日股價下跌3.28%，標普指數下跌2.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SYF市場預估目標價

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