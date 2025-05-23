債市風險再浮現！日本最大壽險公司帳面損失暴增2倍

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-23 16:18

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日本最大的人壽保險公司表示，由於利率上升削弱了其投資組合的價值，截至 3 月的財年中，其國內債券持有的未實現損失增加了兩倍之多。

日本生命保險公司 (Nippon Life Insurance)上月表示計劃減少對國債的持有，該公司周五 (23 日) 表示，日本債券的帳面損失較上年同期擴大至約 3.6 兆日元（250 億美元）。

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該債務組合主要由日本公債組成，期限大多為 30 年，這些債券近期面臨巨大的拋售壓力，殖利率升至歷史新高。日本生命表示，上財年主要出售日本政府債券的實際損失總計約 5,000 億日元。

日本生命保險公司並不是唯一一家面臨利率上升影響的公司。農林中央銀行週四表示，將對購買日本政府債券「非常謹慎」，而索尼生命保險公司則表示，將採取出售所持有的政府債券等措施，以避免在國內利率持續上升的情況下出現減記。