花旗：現在是「暴風雨前的寧靜」 關稅將衝擊下半年經濟
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據花旗銀行分析師的看法，美國全面性關稅對經濟成長的影響正在逐漸顯現，應會促使今年全球經濟活動放緩。
川普總統在 4 月對盟友和對手都實施了提高的關稅，但後來部分暫停了這些措施，以便讓白宮談判代表有更多時間與數十個國家達成貿易協議。本月稍早，也宣布了對中國關稅的單獨延期和降低。
然而，普遍性的 10% 關稅仍生效，鋁、鋼、汽車零件等商品的關稅也持續實施。據估計，美國的有效關稅稅率達到 1930 年代以來的最高水準。
以 Nathan Sheets 為首的花旗分析師指出，美國企業和消費者近期紛紛在關稅實施前搶購產品，為可能出現的經濟急劇降溫提供了初步保障。但隨著關稅的全面影響可能在未來幾個月內顯現，需求可能面臨購買力下降和關稅前購買狂潮「報復」的「雙重打擊」。
因此，花旗認為，目前是「暴風雨前的寧靜」，預計下半年經濟成長將減弱。
花旗預測，今年全球經濟成長率為 2.3%，低於去年的 2.8%。已開發經濟體預計將受到「尤其嚴重」的打擊，這些國家的經濟成長率將下滑至略高於 1%。
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