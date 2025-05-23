美股重點新聞摘要2025年5月23日

鉅亨網新聞中心 2025-05-23 10:20

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今日操盤前瞻

日本 4 月 CPI

英國 4 月零售銷售

美國 4 月新屋銷售

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債市正在投票：川普的稅改是「不負責任」還是「經濟良方」？

根據《彭博》周四 (22 日) 報導，美國總統川普推動第二任期的稅改法案《One Big Beautiful Bill Act》(暫譯：《漂亮稅改大法》) 近日在國會眾議院過關，法案內容涵蓋對打工族、車主與退休族群的稅務減免。但這項法案雖獲政治盟友支持，卻遭遇金融市場的冷眼旁觀。隨著美國長天期公債殖利率飆升至 5% 以上，債券市場對川普財政政策投下不信任票，也使這項法案在參議院前途未卜。全文詳讀



蘋果智慧眼鏡傳 2026 年底登場 搶攻 AI 穿戴市場

傳聞已久的蘋果智慧眼鏡 (Apple Glass)，據傳將於 2026 年底正式上市，成為蘋果推動人工智慧 (AI) 戰略的重要一環。全文詳讀



OpenAI 聯手「iPhone 設計之父」傳首款 AI 裝置類似 iPod Shuffle

天風國際證券分析師郭明錤週四 (22 日) 指出，根據最新產業調查，iPhone 設計之父、蘋果前首席設計長 Jony Ive 與 OpenAI 合作開發的新一代 AI 硬體裝置，外型類似 iPod Shuffle。全文詳讀



Anthropic 最強模型 Claude Opus 4 問世 可自主撰寫程式達 7 小時