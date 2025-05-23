OpenAI聯手「iPhone設計之父」傳首款AI裝置類似iPod Shuffle 

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-23 06:58

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天風國際證券分析師郭明錤週四 (22 日) 指出，根據最新產業調查，iPhone 設計之父、蘋果前首席設計長 Jony Ive 與 OpenAI 合作開發的新一代 AI 硬體裝置，外型類似 iPod Shuffle。

OpenAI 週三宣布以 65 億美元收購 Ive 的新創公司 io 之後，Ive 和他的團隊將接手 OpenAI 的設計工作，OpenAI 執行長阿特曼留懸念指出，Ive 與他分享的原型「是世界歷來最酷的技術」，但未透露任何細節。

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郭明錤週四在 X 貼文中指出，根據最新產業調查，Ive 與 OpenAI 合作開發的新一代 AI 硬體裝置，預計將於 2027 年正式量產，並以「非中國」地區作為組裝與出貨基地，以降低地緣政治風險，首選地點為越南。

這款尚未命名的 AI 裝置大小類似 AI Pin (圖片：翻攝 appleinsider)

目前流出的樣品顯示，這款尚未命名的 AI 裝置體積略大於近期話題產品 AI Pin，外觀設計簡約，類似早年蘋果的 iPod Shuffle，呈現小巧而精緻的風格。產品尚未定案，設計與規格仍可能在量產前有所變動。

此裝置預期主要的佩戴方式為懸掛頸部，內建相機與麥克風，可主動感知並擷取外部環境資訊，但不具備顯示功能。

功能上將仰賴手機與個人電腦的運算與顯示能力，透過連接運作。

OpenAI 聯手蘋果前設計師開發類似 iPod Shuffle 的 AI 硬體產品 (圖片：翻攝 appleinsider)

此次 OpenAI 主動公開與 Ive 的合作消息，時機點恰逢 Google I/O 開發者大會剛落幕，引發市場關注。

分析指出，OpenAI 此舉可能是為了轉移外界對 Google 生態系統與 AI 整合優勢的關注焦點，以創新硬體策略搶佔市場話題。

郭明錤寫道：「AI 走入現實生活 (也就是所謂的實體 / 物理 AI) 已是市場公認的下一個 AI 關鍵趨勢，Jony Ive 與 Open AI 的合作成功與否仍需觀察，但這也反映上述趨勢。」

郭明錤稱，OpenAI 與 Ive 的合作也讓他想起電腦繪圖介面先驅 Alan Kay 的名言：「真正認真對待軟體的人就應該自己做硬體。」這句名言在蘋果 2007 年第一支 iPhone 的發布會上，已故蘋果創辦人賈伯斯也曾經引用。