川普難隨意開除鮑爾！美最高法院裁定聯準會「特殊地位」市場避險情緒緩和

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-23 13:40

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美國最高法院周四 (22 日) 裁定，聯準會 (Fed) 在政府機構中是獨一無二的，這一判決被視為對 Fed 獨立性的關鍵保護，暫時緩解市場對川普可能干預貨幣政策的擔憂情緒。

在這項涉及前國家勞動關係委員會 (NLRB) 成員 Gwynne Wilcox 和聯邦考績系統保護委員會 (MSPB) 成員 Cathy Harris 的解職案中，美國最高法院裁定，在對案件進行全面審理之前，這些官員仍可能會被免職，但 Fed 不同的。

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判決書指出，「聯準會是一個結構獨特的準私人實體」，受《聯邦儲備法》特殊保護。Fed 繼承了美國第一銀行和第二銀行的歷史傳統，治理結構不同於一般聯邦機構，因此其成員僅能因「效率低、疏忽職守或瀆職」等理由被解職，而非政治分歧。

這項裁決雖未直接禁止總統解僱 Fed 主席鮑爾，但暗示最高法院將對類似行動採取強硬立場。大法官在未署名意見中強調：「總統有權解職行政官員，但聯準會例外。」

美國總統川普曾多次公開批評鮑爾的貨幣政策，其團隊先前主張，身為總統有權以「政策分歧」為由罷免 Fed 官員，但最高法院援引《聯邦儲備法》第 10 條規定，明確 Fed 官員任期為 14 年，僅可因「特定過錯」被解職且該條款未賦予總統寬泛的解職自由裁量權。

市場將上述裁決視為「獨立性護城河」。最高法院的判決間接保護 Fed 的決策自主權，例如川普若試圖罷免鮑爾，需證明其行為符合「因故」條款，而此類訴訟將面臨最高法院的嚴格審查。

分析認為，這項裁決恐對 Fed 未來升息路徑產生微妙影響。市場認為，獨立性保障將使鮑爾更堅持「長期抗通膨」立場，而非迎合短期政治目標。

分析師指出，裁決降低了短期內「政治干預聯準會」的可能性。LH Meyer 經濟學家 Derek Tang 說：「最高法院立場大幅降低鮑爾被解職的憲政風險。」

Evercore ISI 副主席 Krishna Guha 則提醒，裁決並未完全封鎖法律漏洞，但「目前最高法院構成對總統形成強力制約」。

法律專家指出，「因故解職」的定義仍存模糊地帶。喬治城大學法學教授 Sarah Binder 說：「若川普以『溝通失誤』等模糊理由發起解職程序，仍可能引發漫長司法拉鋸。」此外，其他聯邦機構官員的解職爭議仍在審理中，最高法院對「例外情況」的界定恐影響後續判決。