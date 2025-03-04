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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為9.91元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.81元上修至3.91元，其中最高估值4.73元，最低估值2.17元，預估目標價為9.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.73(4.73)4.84.07
最低值2.17(2.17)2.282.32
平均值3.7(3.65)3.833.2
中位數3.91(3.81)4.023.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值705.19億769.28億683.15億
最低值661.25億666.95億681.74億
平均值678.67億692.18億682.44億
中位數676.33億682.30億682.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.31-3.61-14.75-2.872.14
營業收入496.40億528.96億551.49億675.13億689.32億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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