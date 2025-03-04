鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為9.91元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.81元上修至3.91元，其中最高估值4.73元，最低估值2.17元，預估目標價為9.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.73(4.73)
|4.8
|4.07
|最低值
|2.17(2.17)
|2.28
|2.32
|平均值
|3.7(3.65)
|3.83
|3.2
|中位數
|3.91(3.81)
|4.02
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|705.19億
|769.28億
|683.15億
|最低值
|661.25億
|666.95億
|681.74億
|平均值
|678.67億
|692.18億
|682.44億
|中位數
|676.33億
|682.30億
|682.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|2.14
|營業收入
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|675.13億
|689.32億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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